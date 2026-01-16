Депутат Мажилиса Болатбек Алиев заявил, что разговоры о якобы затяжной экономической напряжённости в Казахстане не всегда отражают реальные процессы, происходящие в стране. По его словам, оценивать ситуацию следует не через эмоции и ощущения, а опираясь на факты и масштабы происходящих изменений, сообщает BAQ.kz.

В общественной дискуссии, отметил Алиев, часто звучит вопрос: если экономика демонстрирует рост более чем на 6%, почему многие граждане не чувствуют этого в повседневной жизни. По его словам, такие сомнения понятны, однако для честного ответа необходимо смотреть шире и анализировать реальные данные.

"Экономика — это не абстрактные цифры в отчётах, а действия миллионов людей. Если выйти за рамки лозунгов и эмоций и обратиться к фактам, становится очевидно: в стране идут масштабные процессы развития", — заявил депутат в видеообращении на своей странице в Facebook.

Одним из ключевых примеров Алиев назвал жилищное строительство. За последние пять лет жильём в Казахстане были обеспечены 1,1 млн семей — это более 3 млн человек. В пересчёте на инфраструктуру речь идёт примерно о 20 тысячах девятиэтажных домов, что сопоставимо с формированием нового мегаполиса, превосходящего по численности населения Астану или Алматы.

"Это не сухая статистика. Это реальные квартиры и дома, в которых сегодня живут люди. Если собрать всех этих граждан в одном месте, мы получим город масштаба крупнейших мегаполисов страны", — подчеркнул он.

По словам депутата, строительная отрасль является мощным драйвером экономики благодаря так называемому мультипликативному эффекту. Она создаёт рабочие места, стимулирует производство стройматериалов, транспорт, логистику, услуги подрядчиков и малый бизнес, формируя вокруг себя целую экономическую экосистему.

"Стройка — это не один сектор. Это десятки отраслей, которые начинают работать одновременно: от заводов и транспорта до сферы услуг и малого бизнеса. Именно так экономика развивается в реальной жизни", — отметил Алиев.

Экономический эффект, добавил он, не заканчивается после ввода жилья в эксплуатацию. Каждая семья вкладывается в обустройство квартиры — мебель, техника, ремонт, бытовые расходы. Даже по минимальным оценкам, на одну квартиру приходится около 10 млн тенге, что в совокупности даёт более 10–11 трлн тенге прямых расходов и значительно больший оборот с учётом смежных отраслей.

"Деньги не возникают из ниоткуда. Люди зарабатывают их своим трудом, платят налоги и затем тратят эти средства, снова запуская экономический оборот", — подчеркнул депутат.

Отдельное внимание Алиев уделил инфраструктуре. Массовая застройка невозможна без школ, детских садов, поликлиник, дорог, инженерных сетей и коммунальных систем.

"Дом — это не только стены. Это вода, электричество, тепло, транспорт, образование и медицина. Когда мы говорим о миллионе квартир, мы говорим о полноценных городских системах, которые работают каждый день", — заявил он.

По его словам, такой объём жилья ежедневно потребляет огромные ресурсы — сотни тысяч кубометров воды, тысячи мегаватт электроэнергии, а также создаёт нагрузку на системы утилизации отходов. Именно поэтому вопросы энергетики, включая обсуждение атомных электростанций, являются не лозунгами, а элементом долгосрочного экономического расчёта.

Сравнивая ситуацию с соседними странами Центральной Азии, Алиев отметил, что ни одно из государств региона за последние годы не достигло сопоставимых объёмов жилищного строительства.

В завершение депутат подчеркнул: наличие роста не означает отсутствия проблем, однако общая динамика развития очевидна в исторической перспективе.