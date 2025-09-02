Кровавая ссора: в Таразе подросток убил сверстника ножом
Подозреваемый подросток задержан по горячим следам.
Сегодня, 11:34
Фото: Freepik.com
В Таразе произошла ссора между подростками, в результате которой один из них получил ножевое ранение и скончался, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошёл 1 сентября. В полиции подтвердили данный факт.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК "Убийство". В результате оперативно-розыскных мероприятий несовершеннолетний-подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в ИВС. В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — сообщили в департаменте полиции региона.
В интересах следствия другие подробности не разглашаются.
