Кровля школы в Курыке обрушилась, словно карточный домик
Комиссия выясняет причины.
Сегодня, 16:16
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Сегодня, 16:16Сегодня, 16:16
175Фото: кадр видео
Утром 23 июля в селе Курык Каракиянского района произошло обрушение кровли в актовом зале школы-гимназии. Инцидент случился около 6:30 утра — на момент происшествия в здании никого не было, пострадавших нет, передает BAQ.KZ.
По информации пресс-службы акима района, обрушилась часть потолка площадью около 250 квадратных метров. Школа была введена в эксплуатацию в сентябре 2009 года, её проектная мощность — 1200 учеников.
На место выехали эксперты и представители акимата, включая первого заместителя акима области Ербола Избергенова. Ведутся технические обследования, проводится экспертиза. Для выяснения причин происшествия создана специальная комиссия. Результаты проверки и планы по ремонту обещают озвучить позже.
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