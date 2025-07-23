Утром 23 июля в селе Курык Каракиянского района произошло обрушение кровли в актовом зале школы-гимназии. Инцидент случился около 6:30 утра — на момент происшествия в здании никого не было, пострадавших нет, передает BAQ.KZ.

По информации пресс-службы акима района, обрушилась часть потолка площадью около 250 квадратных метров. Школа была введена в эксплуатацию в сентябре 2009 года, её проектная мощность — 1200 учеников.

На место выехали эксперты и представители акимата, включая первого заместителя акима области Ербола Избергенова. Ведутся технические обследования, проводится экспертиза. Для выяснения причин происшествия создана специальная комиссия. Результаты проверки и планы по ремонту обещают озвучить позже.