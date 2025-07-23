  • 23 Июля, 17:36
  • BAIGENEWS

Кровля школы в Курыке обрушилась, словно карточный домик

Комиссия выясняет причины.

Сегодня, 16:16
АВТОР
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кадр видео Сегодня, 16:16
Сегодня, 16:16
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Фото: кадр видео

Утром 23 июля в селе Курык Каракиянского района произошло обрушение кровли в актовом зале школы-гимназии. Инцидент случился около 6:30 утра — на момент происшествия в здании никого не было, пострадавших нет, передает BAQ.KZ.

По информации пресс-службы акима района, обрушилась часть потолка площадью около 250 квадратных метров. Школа была введена в эксплуатацию в сентябре 2009 года, её проектная мощность — 1200 учеников.

На место выехали эксперты и представители акимата, включая первого заместителя акима области Ербола Избергенова. Ведутся технические обследования, проводится экспертиза. Для выяснения причин происшествия создана специальная комиссия. Результаты проверки и планы по ремонту обещают озвучить позже.

 
 
 
 
 
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Публикация от 112 - Ақтау - Актау (@112_aktau)

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