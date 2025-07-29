В Казахстане аграрную сферу готовят к переходу на круглогодичную занятость. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

"По данным акиматов, к 115 землепользователям может быть применён новый подход, благодаря которому удастся создать порядка 15 тысяч рабочих мест — не только в сезон полевых работ, но и в межсезонье", — отметил он.

Министерство проводит анализ сельхозпредприятий с земельным фондом от 10 до 50 тыс. гектаров. На таких площадях возможно задействовать рабочую силу и в зимнее время: вспашка, снегозадержание, животноводство и др. – всё это позволяет обеспечить устойчивый доход населению в течение всего года.

Для подготовки специалистов ежегодно выделяется около 4 тыс. образовательных грантов по аграрным направлениям. Причём сельская квота увеличена с 30 до 35% в рамках госзаказа. А выпускники, обучавшиеся по этой квоте, обязаны отработать не менее трёх лет на селе.

Особое внимание уделяется и программе "С дипломом в село", предоставляющей молодым специалистам социальные гарантии и поддержку при переезде на работу в сельскую местность.