Крупная авиакомпания закрывает свою убыточную «дочку» в Германии

Немецкая авиакомпания Lufthansa решила закрыть свою региональную дочернюю компанию CityLine, передает BAQ.kz со ссылкой на DW.

В компании заявили, что это решение планировалось давно, его пришлось ускорить из-за нынешнего «кризиса».

Финансовый директор Lufthansa Group Тилль Штрайхерт сообщил, что решение вступает в силу немедленно. Уже 18 апреля из эксплуатации выведут 27 самолётов CityLine. Это должно помочь сократить расходы убыточного подразделения.

В Lufthansa объясняют закрытие сразу несколькими причинами:

рост цен на авиационное топливо;

геополитическая нестабильность;

продолжающиеся трудовые конфликты с профсоюзами.

На этом фоне министр экономики Германии Катерина Райхе подчеркнула, что в стране нет дефицита авиационного керосина. По её словам, топливо производится и на немецких нефтеперерабатывающих заводах, поэтому Германия не зависит исключительно от импорта.

Однако решение Lufthansa вызвало резкую реакцию профсоюза бортпроводников UFO. Там заявили, что шокированы закрытием CityLine и назвали его «открытой войной против сотрудников».