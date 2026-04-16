Крупная авиакомпания закрывает свою убыточную «дочку» в Германии
Решение пришлось ускорить из-за нынешнего «кризиса».
Немецкая авиакомпания Lufthansa решила закрыть свою региональную дочернюю компанию CityLine, передает BAQ.kz со ссылкой на DW.
В компании заявили, что это решение планировалось давно, его пришлось ускорить из-за нынешнего «кризиса».
Финансовый директор Lufthansa Group Тилль Штрайхерт сообщил, что решение вступает в силу немедленно. Уже 18 апреля из эксплуатации выведут 27 самолётов CityLine. Это должно помочь сократить расходы убыточного подразделения.
В Lufthansa объясняют закрытие сразу несколькими причинами:
- рост цен на авиационное топливо;
- геополитическая нестабильность;
- продолжающиеся трудовые конфликты с профсоюзами.
На этом фоне министр экономики Германии Катерина Райхе подчеркнула, что в стране нет дефицита авиационного керосина. По её словам, топливо производится и на немецких нефтеперерабатывающих заводах, поэтому Германия не зависит исключительно от импорта.
Однако решение Lufthansa вызвало резкую реакцию профсоюза бортпроводников UFO. Там заявили, что шокированы закрытием CityLine и назвали его «открытой войной против сотрудников».
