Крупная свалка автошин горела в Темиртау
Вчера, 23:51
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 23:51Вчера, 23:51
69Фото: МЧС РК
В Темиртау на улице Сарыарка произошёл крупный пожар — загорелись использованные автомобильные шины на открытой площадке, передает BAQ.KZ. По данным МЧС, площадь возгорания составила около 290 квадратных метров.
Благодаря оперативным и скоординированным действиям пожарных распространение огня удалось предотвратить, пламя было полностью ликвидировано. Пострадавших нет, причины пожара выясняются.
В ведомстве напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности и призвали не хранить горючие материалы на открытых территориях.
Самое читаемое
- Автолизинг для казахстанцев: почему новая программа может стать дороже кредита
- В Астане тренера по боксу отправили под арест за хулиганство в Instagram
- Как изменятся пенсии и прожиточный минимум в Казахстане с января 2026 года
- Елена Рыбакина уверенно стартовала на Итоговом турнире WTA, обыграв Аманду Анисимову
- Спасатель из Астаны получил награду за спасение девушки на 14-м этаже