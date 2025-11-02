  • 3 Ноября, 00:18

Крупная свалка автошин горела в Темиртау

Вчера, 23:51
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Вчера, 23:51
Вчера, 23:51
69
Фото: МЧС РК

В Темиртау на улице Сарыарка произошёл крупный пожар — загорелись использованные автомобильные шины на открытой площадке, передает BAQ.KZ. По данным МЧС, площадь возгорания составила около 290 квадратных метров.

Благодаря оперативным и скоординированным действиям пожарных распространение огня удалось предотвратить, пламя было полностью ликвидировано. Пострадавших нет, причины пожара выясняются.

В ведомстве напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности и призвали не хранить горючие материалы на открытых территориях.

Самое читаемое

Наверх