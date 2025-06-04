Крупнейшая нарколаборатория ликвидирована в Карагандинской области
В поселке Северо-Западный изъято более миллиона доз "синтетики".
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Полицейские ликвидировали одну из крупнейших нарколабораторий за последние годы, изъяв более 1 миллиона разовых доз синтетических наркотиков и около 6 тонн прекурсоров, передает BAQ.KZ.
Спецоперация прошла в поселке Северо-Западный в рамках республиканской программы "Қарасора-2025". Совместными действиями управления по противодействию наркопреступности, спецподразделения "Арлан" и прокуратуры области была выявлена и уничтожена подпольная лаборатория.
В ходе обысков изъято:
- 355 канистр с химикатами
- 35 кг готового психотропного вещества
- лабораторное оборудование, вытяжные установки, индукционные плиты, респираторы
- 3 автомобиля, предположительно использовавшиеся в логистике
Задержаны два жителя Шахтинска 27 и 29 лет. Они водворены в изолятор временного содержания. Полиция заявляет, что таким образом удалось предотвратить "колоссальный вред здоровью и жизням тысяч граждан".
"Борьба с наркоугрозой — приоритет. Мы продолжим действовать жестко, бескомпромиссно и системно", — подчеркнул начальник ДП Карагандинской области Негмет Исмагулов.
Ведется досудебное расследование. Также предотвращено возможное вовлечение в преступную деятельность новых участников, включая потенциальных "закладчиков" из числа гражданских.
Самое читаемое
- В Алматы на стройке упал башенный кран — есть погибший
- Казахстан запускает первую AI-фабрику в Центральной Азии
- В Мангистау 35-летняя женщина почти каждый год рожала по ребёнку
- Иностранные валюты подорожали в Казахстане 3 июня
- Госсимволы должны стать объединяющей силой – Гражданский альянс Казахстана