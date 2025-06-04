Полицейские ликвидировали одну из крупнейших нарколабораторий за последние годы, изъяв более 1 миллиона разовых доз синтетических наркотиков и около 6 тонн прекурсоров, передает BAQ.KZ.

Спецоперация прошла в поселке Северо-Западный в рамках республиканской программы "Қарасора-2025". Совместными действиями управления по противодействию наркопреступности, спецподразделения "Арлан" и прокуратуры области была выявлена и уничтожена подпольная лаборатория.

В ходе обысков изъято:

355 канистр с химикатами

35 кг готового психотропного вещества

лабораторное оборудование, вытяжные установки, индукционные плиты, респираторы

3 автомобиля, предположительно использовавшиеся в логистике

Задержаны два жителя Шахтинска 27 и 29 лет. Они водворены в изолятор временного содержания. Полиция заявляет, что таким образом удалось предотвратить "колоссальный вред здоровью и жизням тысяч граждан".

"Борьба с наркоугрозой — приоритет. Мы продолжим действовать жестко, бескомпромиссно и системно", — подчеркнул начальник ДП Карагандинской области Негмет Исмагулов.

Ведется досудебное расследование. Также предотвращено возможное вовлечение в преступную деятельность новых участников, включая потенциальных "закладчиков" из числа гражданских.