В провинции Центральная Ява в результате крупного дорожно-транспортного происшествия с междугородним автобусом погибли не менее 16 человек, ещё несколько десятков получили ранения, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Анадолу".

Авария произошла в ночь на понедельник на платной автодороге недалеко от города Семаранг. По данным властей, автобус, следовавший из столицы страны Джакарта в город Йогьякарта, потерял управление вблизи платного проезда Крапьяк. Транспортное средство врезалось в бетонный барьер и опрокинулось на бок.

Координатор поисково-спасательных работ Будьоно сообщил, что в автобусе находились 34 пассажира. По его словам, авария произошла на извилистом участке дороги, в результате чего часть людей оказалась зажата между кузовом автобуса и бетонным ограждением.

Он отметил, что полиция и спасательные службы прибыли на место происшествия примерно через 40 минут после ДТП. Шесть человек погибли на месте, ещё десять скончались по пути в медицинские учреждения или уже в отделениях неотложной помощи.

Будьоно также уточнил, что 18 пострадавших были доставлены в две ближайшие больницы. Состояние пяти из них медики оценивают как критическое, помощь раненым продолжают оказывать в полном объёме.