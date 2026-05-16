Крупную партию рыбы без документов перевозили в ЗКО
Сегодня 2026, 01:42
112Фото: Polisia.kz
В Западно-Казахстанской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Бекіре" полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2131 возле поселка Рубежинское.
По данным Polisia.kz, за рулем находился житель Уральска. Во время проверки сотрудники полиции обнаружили в машине 49 рыб частиковых пород – сома, карася, леща, толстолобика и сазана. Общий вес улова составил 122 килограмма.
Как сообщили в полиции, у водителя не было необходимых разрешительных документов на перевозку рыбы.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Автомобиль отправлен на специализированную стоянку.
В настоящее время проводится проверка, также устанавливается сумма причиненного ущерба.
