В рамках исполнения Послания Президента Касым-Жомарта Токаева "Справедливый Казахстан" ведущие аэропорты страны развиваются как современные мультимодальные центры, предоставляющие полный спектр логистических и транспортных услуг, передает BAQ.KZ.

В Астане стартовал проект модернизации международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" с привлечением инвестиций в $1,1 млрд. Планируется строительство второй взлетно-посадочной полосы, третьего пассажирского и грузового терминала, а также "Аэротрополиса"— комплекса с индустриально-логистической зоной, бизнес-центрами, гостиницами и торговыми площадями.

Алматинский аэропорт модернизируется по Генеральному плану развития до 2050 года. На первом этапе реконструируют терминал внутренних рейсов, обновят ВПП и топливную инфраструктуру, создадут современный грузовой перрон и ангар для техобслуживания.

В Шымкенте в декабре 2024 года открылся новый терминал площадью 40 тыс. кв. м, увеличивший пропускную способность с 800 тыс. до 6 млн пассажиров в год. В планах — строительство новой взлетно-посадочной полосы и мультимодального хаба, соединяющего аэропорт с СЭЗ "Онтустик".

В Актобе начато строительство многофункционального логистического хаба площадью 15 тыс. кв. м с современными складами, холодильными камерами и секциями для ценных и скоропортящихся грузов.

Дополнительно Правительство расширяет границы специальных экономических зон на территории крупнейших аэропортов, чтобы привлечь инвесторов, развить промышленность и логистику и превратить авиаузлы Казахстана в точки роста для национальной экономики.