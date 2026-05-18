Крупный фармпроект стартует в Караганде
В Карагандинской области расширят производство лекарств на базе городского фармацевтического комплекса, передает BAQ.kz.
Масштабный инвестиционный проект поддержало правительство Казахстана.
В рамках проекта на предприятии запустят современную производственную линию, где планируется выпуск 74 наименований лекарственных средств. В их числе – инновационные препараты для лечения онкологических, аутоиммунных и орфанных заболеваний.
Общий объём инвестиций составит 42,5 млрд тенге. Реализация проекта позволит создать около 70 новых рабочих мест в регионе.
Как сообщили в компании, проект предусматривает модернизацию действующих производственных мощностей и строительство нового производства на базе существующего здания. Срок реализации рассчитан на 6 лет.
Соответствующее инвестиционное соглашение подписали Министерство здравоохранения РК и ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс".
В правительстве отметили, что инициатива станет частью государственной политики по импортозамещению и укреплению лекарственной безопасности страны. Проект также называют одной из крупнейших инвестиционных инициатив в фармацевтической отрасли Казахстана.
