Крупный фармпроект стартует в Караганде

В Карагандинской области расширят производство лекарств на базе городского фармацевтического комплекса, передает BAQ.kz.

Масштабный инвестиционный проект поддержало правительство Казахстана.

В рамках проекта на предприятии запустят современную производственную линию, где планируется выпуск 74 наименований лекарственных средств. В их числе – инновационные препараты для лечения онкологических, аутоиммунных и орфанных заболеваний.

Общий объём инвестиций составит 42,5 млрд тенге. Реализация проекта позволит создать около 70 новых рабочих мест в регионе.

Как сообщили в компании, проект предусматривает модернизацию действующих производственных мощностей и строительство нового производства на базе существующего здания. Срок реализации рассчитан на 6 лет.

Соответствующее инвестиционное соглашение подписали Министерство здравоохранения РК и ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс".

В правительстве отметили, что инициатива станет частью государственной политики по импортозамещению и укреплению лекарственной безопасности страны. Проект также называют одной из крупнейших инвестиционных инициатив в фармацевтической отрасли Казахстана.