Крупный пожар произошёл в трёхэтажном здании в Астане
Сотрудникам МЧС удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.
Сегодня, 15:17
97Фото: Pixabay.com
В Астане по улице Ыкылас Дукенулы в районе Сарыарка произошёл пожар в трёхэтажном здании, передаёт BAQ.KZ.
К моменту прибытия первых пожарных подразделений огнём были охвачены второй и третий этажи строения, произошло частичное обрушение кровли. Благодаря своевременным и профессиональным действиям сотрудников МЧС удалось предотвратить дальнейшее распространение огня и минимизировать последствия происшествия.
Информация о пострадавших на пульт 112 не поступала. Пожар полностью ликвидирован силами МЧС на площади около 800 квадратных метров.
