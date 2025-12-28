В Астане по улице Ыкылас Дукенулы в районе Сарыарка произошёл пожар в трёхэтажном здании, передаёт BAQ.KZ.

К моменту прибытия первых пожарных подразделений огнём были охвачены второй и третий этажи строения, произошло частичное обрушение кровли. Благодаря своевременным и профессиональным действиям сотрудников МЧС удалось предотвратить дальнейшее распространение огня и минимизировать последствия происшествия.

Информация о пострадавших на пульт 112 не поступала. Пожар полностью ликвидирован силами МЧС на площади около 800 квадратных метров.