Крупный пожар в горах области Абай тушат с привлечением спасателей из соседних регионов
Тушение осложняют горный рельеф, сильный ветер и сухая растительность.
13 Сентября 2026, 08:09
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13 Сентября 2026, 08:0913 Сентября 2026, 08:09
106Фото: Скриншот видео
В Аягозском районе продолжается тушение природного пожара на участке Арасан Мынбулакского сельского округа. Огонь распространился по сухой траве и кустарникам в горной местности.
По данным МЧС Казахстана, к ликвидации возгорания привлечены 95 человек и 26 единиц техники. В работах участвуют сотрудники ДЧС области Абай, представители местных исполнительных органов и государственного национального природного парка «Тарбагатай».
Для усиления группировки к месту пожара направили дополнительные силы из соседних регионов. Из Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей прибыли ещё 57 человек и 16 единиц техники.
По данным МЧС, угрозы населённым пунктам нет. Спасатели продолжают работы по локализации и тушению пожара.
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