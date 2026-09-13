Крупный пожар в горах области Абай тушат с привлечением спасателей из соседних регионов

В Аягозском районе продолжается тушение природного пожара на участке Арасан Мынбулакского сельского округа. Огонь распространился по сухой траве и кустарникам в горной местности.

По данным МЧС Казахстана, к ликвидации возгорания привлечены 95 человек и 26 единиц техники. В работах участвуют сотрудники ДЧС области Абай, представители местных исполнительных органов и государственного национального природного парка «Тарбагатай».

Для усиления группировки к месту пожара направили дополнительные силы из соседних регионов. Из Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей прибыли ещё 57 человек и 16 единиц техники.

По данным МЧС, угрозы населённым пунктам нет. Спасатели продолжают работы по локализации и тушению пожара.