Крупный пожар вспыхнул на двухэтажном рынке Санкт-Петербурга
Для ликвидации огня потребовалось дополнительное оборудование.
Сегодня, 04:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 04:32Сегодня, 04:32
93Фото: Pixabay.com
В Санкт-Петербурге загорелся двухэтажный рынок. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Ведомости.
Сообщение о пожаре поступило в 17:00. Уже в 17:44 пожар получил второй повышенный ранг — сигнал о сложной ситуации, когда для ликвидации огня требуется дополнительное оборудование, вода или личный состав.
К тушению пожара были привлечены шесть единиц техники и 30 сотрудников МЧС.
Самое читаемое
- В Астане ввели ограничения на движение транспорта из-за морозов
- Казахстанец вымогал квартиру у бывшего шефа в обмен на молчание
- В Казахстане планируют использовать дроны при строительстве дорог
- Оразбек Асылкулов вышел в четвертьфинал ЧМ-2025 по боксу
- Рейтинг одобрения работы Дональда Трампа впервые за последние месяцы превысил 40%