В Санкт-Петербурге загорелся двухэтажный рынок. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Ведомости.

Сообщение о пожаре поступило в 17:00. Уже в 17:44 пожар получил второй повышенный ранг — сигнал о сложной ситуации, когда для ликвидации огня требуется дополнительное оборудование, вода или личный состав.

К тушению пожара были привлечены шесть единиц техники и 30 сотрудников МЧС.