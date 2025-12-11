  • 11 Декабря, 05:31

Крупный пожар вспыхнул на двухэтажном рынке Санкт-Петербурга

Для ликвидации огня потребовалось дополнительное оборудование.

Сегодня, 04:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 04:32
Сегодня, 04:32
93
Фото: Pixabay.com

В Санкт-Петербурге загорелся двухэтажный рынок. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Ведомости.

Сообщение о пожаре поступило в 17:00. Уже в 17:44 пожар получил второй повышенный ранг — сигнал о сложной ситуации, когда для ликвидации огня требуется дополнительное оборудование, вода или личный состав.

К тушению пожара были привлечены шесть единиц техники и 30 сотрудников МЧС.

Самое читаемое

Наверх