  • 14 Сентября, 09:56

В Шымкенте загорелась крыша мечети

Оперативные службы ДЧС города оперативно потушили очаг возгорания.

Сегодня, 08:30
МЧС РК Сегодня, 08:30
Сегодня, 08:30
115
Фото: МЧС РК

В Шымкенте сотрудники МЧС потушили пожар в мечети, передает BAQ.KZ.

В Шымкенте сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в двухэтажной мечети на улице К. Адилбекова в районе Туран. Сообщение о дыме на крыше здания поступило на пульт "112".

"Оперативные службы ДЧС города оперативно сработали на месте, вскрыв деревянные конструкции крыши и потушив очаг возгорания. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В МЧС напоминают о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.

