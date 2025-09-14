В Шымкенте сотрудники МЧС потушили пожар в мечети, передает BAQ.KZ.

В Шымкенте сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в двухэтажной мечети на улице К. Адилбекова в районе Туран. Сообщение о дыме на крыше здания поступило на пульт "112".

"Оперативные службы ДЧС города оперативно сработали на месте, вскрыв деревянные конструкции крыши и потушив очаг возгорания. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В МЧС напоминают о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.