КСИР заявил о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщили о подрыве еще двух танкеров на морских минах в Ормузском проливе. По данным иранской стороны, после взрывов на судах начался пожар.

Как сообщает Tasnim со ссылкой на заявление КСИР, танкеры следовали по южному маршруту, который иранские военные назвали несанкционированным. В ведомстве также утверждают, что суда двигались при содействии США с отключенными транспондерами.

По информации КСИР, один из танкеров являлся супертанкером и перевозил более двух миллионов баррелей нефти. Иранские военные заявили, что судно затонуло в южной части пролива.

В КСИР предупредили судоходные компании, владельцев танкеров и экипажи об опасности прохода через зону, закрытую для судоходства. Там также подчеркнули, что Ормузский пролив находится под наблюдением и контролем иранских вооруженных сил.