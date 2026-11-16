КСИР заявил о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе
По утверждению иранских военных, один из танкеров перевозил более двух миллионов баррелей нефти и затонул.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщили о подрыве еще двух танкеров на морских минах в Ормузском проливе. По данным иранской стороны, после взрывов на судах начался пожар.
Как сообщает Tasnim со ссылкой на заявление КСИР, танкеры следовали по южному маршруту, который иранские военные назвали несанкционированным. В ведомстве также утверждают, что суда двигались при содействии США с отключенными транспондерами.
По информации КСИР, один из танкеров являлся супертанкером и перевозил более двух миллионов баррелей нефти. Иранские военные заявили, что судно затонуло в южной части пролива.
В КСИР предупредили судоходные компании, владельцев танкеров и экипажи об опасности прохода через зону, закрытую для судоходства. Там также подчеркнули, что Ормузский пролив находится под наблюдением и контролем иранских вооруженных сил.
Самое читаемое
- Около 6 тысяч жителей дачного массива в Алматинской области обеспечили питьевой водой
- Токаев вошел в список 500 влиятельных мусульман мира за 2027 год
- Громкие имена, один закон: рядовые казахстанцы поддержали позицию Токаева
- Более 210 млрд тенге инвестировали в новые проекты одного из районов Алматинской области
- Трамп, Путин и Си Цзиньпин проведут трёхстороннюю встречу в Китае