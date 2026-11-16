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КСИР заявил о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе

По утверждению иранских военных, один из танкеров перевозил более двух миллионов баррелей нефти и затонул.

16 Ноября 2026, 00:34
АВТОР
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Tasnim 16 Ноября 2026, 00:34
16 Ноября 2026, 00:34
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Фото: Tasnim

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщили о подрыве еще двух танкеров на морских минах в Ормузском проливе. По данным иранской стороны, после взрывов на судах начался пожар.

Как сообщает Tasnim со ссылкой на заявление КСИР, танкеры следовали по южному маршруту, который иранские военные назвали несанкционированным. В ведомстве также утверждают, что суда двигались при содействии США с отключенными транспондерами.

По информации КСИР, один из танкеров являлся супертанкером и перевозил более двух миллионов баррелей нефти. Иранские военные заявили, что судно затонуло в южной части пролива.

В КСИР предупредили судоходные компании, владельцев танкеров и экипажи об опасности прохода через зону, закрытую для судоходства. Там также подчеркнули, что Ормузский пролив находится под наблюдением и контролем иранских вооруженных сил.

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