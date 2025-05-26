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Кто и как получает адресную социальную помощь в Казахстане

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Кто и как получает адресную социальную помощь в Казахстане Сегодня, 10:54
Сегодня, 10:54
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Адресная социальная помощь в Казахстане продолжает оставаться одной из ключевых мер поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По состоянию на 1 мая 2025 года более 232,5 тысячи человек из 43,4 тысячи семей получили эту помощь на общую сумму свыше 10,4 млрд тенге, передаёт BAQ.KZ. 

Основная цель АСП — помочь семьям выйти из сложной ситуации через денежные выплаты и активное содействие занятости трудоспособных членов семьи.

Кто может получить адресную социальную помощь?

  • Граждане, чьи доходы не превышают черту бедности, установленную с 1 января 2025 года на уровне 35% от регионального медианного дохода, но не ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

  • Малообеспеченные семьи с детьми от 1 до 6 лет, которым назначается дополнительная ежемесячная выплата в размере 1,5 МРП на каждого ребёнка.

Какие виды поддержки предусматривает АСП?

  • Ежеквартальные денежные выплаты семьям с низким доходом.

  • Дополнительные выплаты детям дошкольного возраста из малообеспеченных семей — на 1 мая 2025 года такие выплаты получили 74,4 тысячи детей на сумму 1,4 млрд тенге.

  • Меры содействия занятости — трудоустройство, предоставление грантов для открытия собственного дела, направление на курсы повышения квалификации и другие.

Как получить адресную социальную помощь?

Подать заявление на назначение АСП можно:

  • В карьерных центрах.

  • У акима сельского округа по месту жительства.

  • Через портал электронного правительства (egov.kz).

В 2025 году на реализацию программы адресной социальной помощи из бюджета страны выделено 132,9 млрд тенге, что подчеркивает важность этой меры поддержки для семей Казахстана.

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