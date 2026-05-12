Кто и откуда приезжал в Казахстан в первом квартале 2026 года
В Казахстане увеличился приток мигрантов и снизился отток. Основной поток идет из стран СНГ.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстан в первом квартале 2026 года усилились миграционные процессы. Число прибывших в страну заметно выросло, тогда как отток населения сократился.
Миграция растет
С января по март в страну прибыло 6 197 человек, в то время как выехали 989 человек. Таким образом, сальдо миграции составило 5 208 человек, что говорит о положительной динамике притока населения.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число прибывших увеличилось на 25,9%, а количество выбывших, напротив, сократилось на 11,9%.
Откуда приезжают
Основной миграционный обмен Казахстана по-прежнему связан со странами СНГ. На их долю приходится 71,4% всех прибывших.
В то же время 57,6% выбывших направляются именно в эти государства, что подтверждает устойчивые связи региона.
Внутренняя миграция
Внутри страны также наблюдается рост мобильности населения. Число переездов между регионами увеличилось на 11,6%.
Наибольший приток населения зафиксирован в крупных городах. Лидирует Астана, куда прибыло более 18 тысяч человек. Далее следуют Алматы и Шымкент. Положительное сальдо также отмечено в Алматинской области.
Общая тенденция
Эксперты отмечают, что рост миграции может быть связан с экономическими возможностями, развитием крупных городов и усилением внутренней мобильности населения.
Самое читаемое
- В Мангистау исследуют город с двухтысячелетней историей
- Модернизацию погранперехода на границе Актюбинской области и России завершат в конце года
- Казахстанец погиб в ДТП в Анталье: его сбило такси
- Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме
- Полиция Алматы прокомментировала историю с отказом в ВНЖ иностранке