Кто и откуда приезжал в Казахстан в первом квартале 2026 года

В Казахстан в первом квартале 2026 года усилились миграционные процессы. Число прибывших в страну заметно выросло, тогда как отток населения сократился.

Миграция растет

С января по март в страну прибыло 6 197 человек, в то время как выехали 989 человек. Таким образом, сальдо миграции составило 5 208 человек, что говорит о положительной динамике притока населения.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число прибывших увеличилось на 25,9%, а количество выбывших, напротив, сократилось на 11,9%.

Откуда приезжают

Основной миграционный обмен Казахстана по-прежнему связан со странами СНГ. На их долю приходится 71,4% всех прибывших.

В то же время 57,6% выбывших направляются именно в эти государства, что подтверждает устойчивые связи региона.

Внутренняя миграция

Внутри страны также наблюдается рост мобильности населения. Число переездов между регионами увеличилось на 11,6%.

Наибольший приток населения зафиксирован в крупных городах. Лидирует Астана, куда прибыло более 18 тысяч человек. Далее следуют Алматы и Шымкент. Положительное сальдо также отмечено в Алматинской области.

Общая тенденция

Эксперты отмечают, что рост миграции может быть связан с экономическими возможностями, развитием крупных городов и усилением внутренней мобильности населения.