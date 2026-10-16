Кто отвечает за ошибки искусственного интеллекта? Об этом говорили на форуме BeWoman Asia в Алматы

Искусственный интеллект уже подсказывает компаниям, кого нанять, кому дать кредит и какой товар закупить. Но если он ошибется, кто будет отвечать? На форуме BeWoman Asia в Алматы этот вопрос стал главным. Тема форума так и звучала, «Этическая сила».

На форум собрались предприниматели, руководители компаний, технологические эксперты и ученые. Его поддержали Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте и Министерство культуры и информации.

Участники говорили о том, как ИИ влияет на решения, как меняет работу компаний и кто несет ответственность за последствия новых технологий. Отдельно обсуждали роль женщин в эпоху технологических перемен и этические правила, по которым должен работать искусственный интеллект.

Участников поздравил вице-президент Ерлан Карин. Его приветствие зачитал вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов.

«Женщины вносят неоценимый вклад в масштабную работу, проводимую в Казахстане, и успешно реализуют уникальные инициативы. Сегодня, когда мир сталкивается с новыми угрозами и вызовами, стремительное развитие технологий меняет привычные подходы к жизни и работе. В этих условиях особенно важно идти в ногу со временем, своевременно реагировать на происходящие изменения и совместно искать ответы на актуальные вопросы», – говорится в обращении.

В приветствии напомнили и о реформах в стране. Новая Конституция закрепила развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций как стратегические приоритеты государства.