На брифинге в СЦК вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов подробно разъяснил ситуацию с повышением тарифов на тепло для населения, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что Министерство энергетики не участвует в формировании тарифов и не имеет полномочий по их регулированию, а все вопросы контроля стоимости и начислений находятся в ведении Комитета по регулированию естественных монополий.

– Этими цифрами по тарифу на тепло занимается Комитет по регулированию естественных монополий. Министерство энергетики ни на одной стадии производства, транспортировки или реализации тепла не участвует. Если выявляются конкретные нарушения при расчёте тарифов, соответствующие меры принимаются компетентными органами. Если рост тарифа произошёл не из-за НДС, а по другим причинам, этот случай разберут коллеги из комитета. Мы готовы взаимодействовать с ними и конкретно рассматривать каждый факт, — подчеркнул вице-министр.

В ходе брифинга журналист привёл примеры граждан, которые заметили рост тарифов с 1 января: стоимость тепла с приборами учёта увеличилась с 4 367 до 5 066 тенге. Вице-министр пояснил, что Министерство энергетики не участвует в тарифообразовании, а вопросы по корректности начислений следует адресовать в Комитет по регулированию естественных монополий.

Сунгат Есимханов также подчеркнул, что министерство принимает участие в координации и аналитике совместно с другими органами, но не формирует тарифы напрямую.