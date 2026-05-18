Активы банков Казахстана превысили 70 трлн тенге
Банковский сектор Казахстана демонстрирует устойчивый рост. Лидерами по приросту активов стали Halyk Bank и Банк Китая в Казахстане.
Банковская система Казахстана сохраняет положительную динамику, несмотря на макроэкономические вызовы. Ключевым индикатором остаются активы банков второго уровня, отражающие общее состояние финансового рынка, передает BAQ.kz со ссылкой на ranking.kz.
По состоянию на 1 марта 2026 года их объем достиг 70,5 трлн тенге. За месяц показатель вырос на 0,7%, или более чем на 500 млрд тенге.
Этот рост стал важным сигналом восстановления после двух месяцев снижения.
Сегодня в стране функционируют 23 банка второго уровня, из которых 15 с иностранным участием.
Рост неравномерный, но устойчивый
Внутри сектора сохраняется разнонаправленная динамика: рост показали 14 банков, тогда как у 9 отмечено снижение активов.
Такая картина указывает на продолжающееся перераспределение долей и усиление конкуренции между участниками рынка.
Долгосрочный тренд усиливается
Несмотря на краткосрочные колебания, в долгосрочной перспективе банковский сектор демонстрирует устойчивый рост:
- за год активы увеличились почти на 14%;
- за пять лет - более чем в два раза;
- среднегодовой рост составил около 16,8%.
Это свидетельствует о расширении финансовой глубины экономики и росте роли банков в перераспределении капитала.
Новый этап сектора
Эксперты отмечают, что банковский сектор постепенно переходит на новый этап развития.
Усиливается дифференциация игроков, меняется структура рынка, формируются новые точки роста.
Такая трансформация говорит о повышении зрелости сектора и его устойчивости к внешним факторам.
При сохранении текущих макроэкономических условий ожидается дальнейший рост банковского сектора - как в абсолютных показателях, так и по степени влияния на экономику страны.
