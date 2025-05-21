В 2025 году в Казахстане в четвёртый раз пройдет отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. Об этом сообщили в ходе разъяснительного совещания, проведённого Департаментом Агентства по делам государственной службы по городу Астане, передаёт BAQ.KZ.

Руководитель ведомства Ербол Кабдыгалиулы рассказал о ключевых нововведениях и критериях участия. По его словам, одной из особенностей нынешнего отбора станет введение квот по отраслям, что позволит равномерно распределить кандидатов по направлениям.

"Планируется отобрать 50 человек. Это отличная возможность для активной и мотивированной молодежи, которая хочет служить интересам страны", — отметил Ербол Жолдангар.

С 2019 года в резерв уже вошли 400 молодых специалистов, из которых 80% были назначены на должности в госсекторе.

Основные требования к кандидатам:

Возраст не старше 35 лет;

Высшее образование;

Опыт работы не менее 5 лет;

Владение казахским языком на уровне не ниже B1;

Отбор открыт для новых участников — исключены уже состоящие в резерве и политические госслужащие.

Этапы отбора (июнь — октябрь 2025):

Прием заявок – с 1 июня (онлайн); Тесты по работе с текстовой и цифровой информацией – 2–10 августа; Решение ситуационных задач (эссе) – 16–17 августа; Оценка компетенций (ассессмент + интервью) – август–сентябрь; Собеседование в экспертной комиссии – 8–15 октября; Заседание Национальной комиссии – до 25 октября.

Финальный список из 50 лучших кандидатов будет утвержден до конца октября 2025 года.