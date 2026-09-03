Кто возглавил Минфин Казахстана после формирования нового состава Правительства

Мади Такиев назначен министром финансов Республики Казахстан. Соответствующий указ подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

До подписания указа кандидатуру Такиева рассмотрел Комитет по финансам и бюджету Курултая. Депутаты поддержали возможность его назначения на пост главы Министерства финансов.

Таким образом, Мади Такиев продолжит руководить ведомством, которое он возглавляет с февраля 2024 года.

Мади Такиев родился в 1978 году в Алматинской области. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», Гуманитарный университет имени Д. Кунаева по специальности «Юриспруденция», а также получил степень магистра делового администрирования в Международном университете бизнеса.

Значительная часть его профессиональной деятельности связана с налоговой и финансовой сферами. Он работал в налоговых органах Алматы и Алматинской области, возглавлял Департамент государственных доходов по Атырауской области, был директором Департамента налогового контроля Комитета государственных доходов.

В разные годы Такиев также занимал должности вице-министра национальной экономики и заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента.

В 2023 году он стал депутатом Мажилиса и возглавил Комитет по финансам и бюджету. В феврале 2024 года был назначен министром финансов Казахстана.