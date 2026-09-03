Кто возглавил Министерство науки и высшего образования

Саясат Нурбек продолжит работу на посту министра науки и высшего образования Казахстана. Соответствующий указ подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает BAQ.KZ.

До подписания указа кандидатуру Саясата Нурбека рассмотрел Комитет по цифровизации, инновациям и науке Курултая.

Депутаты обсудили вопрос в соответствии со статьей 30 Конституционного закона «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов». По итогам заседания профильный комитет рекомендовал кандидатуру Саясата Нурбека для назначения на должность министра науки и высшего образования.

После прохождения процедуры согласования Глава государства подписал указ о его назначении.