Кто возглавил Министерство науки и высшего образования
3 Сентября 2026, 13:00
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3 Сентября 2026, 13:003 Сентября 2026, 13:00
150Фото: Baq.kz
Саясат Нурбек продолжит работу на посту министра науки и высшего образования Казахстана. Соответствующий указ подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает BAQ.KZ.
До подписания указа кандидатуру Саясата Нурбека рассмотрел Комитет по цифровизации, инновациям и науке Курултая.
Депутаты обсудили вопрос в соответствии со статьей 30 Конституционного закона «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов». По итогам заседания профильный комитет рекомендовал кандидатуру Саясата Нурбека для назначения на должность министра науки и высшего образования.
После прохождения процедуры согласования Глава государства подписал указ о его назначении.
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