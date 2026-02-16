Кто возглавил Центр по расследованию транспортных происшествий?
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Приказом Министра транспорта Дархан Катышев назначен председателем правления акционерного общества «Центр по расследованию транспортных происшествий и инцидентов», передает BAQ.KZ.
Дархан Катышев окончил Академию гражданской авиации РК по специальности «Авиационная техника и технологии». С 2008 года он занимал различные должности в Министерстве транспорта и коммуникаций РК, а в 2009–2019 годах руководил управлением авиационной безопасности Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
С 2019 по 2023 годы Катышев возглавлял департамент авиационной безопасности АО «Авиационная администрация Казахстана», а в 2023–2024 годах — департамент по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта. С 2024 года до назначения он работал заместителем председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК.
Он обладает значительным опытом работы в области гражданской авиации и является национальным координатором Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по вопросам авиационной безопасности. Также Дархан Катышев — выпускник Академии государственного управления при Президенте РК и имеет ученую степень доктора по профильной специальности.
Самое читаемое
- В Казахстане задумались об отмене СОР и СОЧ: почему учителя говорят "достаточно"
- В Астану прибыл казахстанский спортсмен, прославившийся в Японии
- Мировые СМИ восхитились победой Шайдорова
- В МИРЕ: взрыв в Китае, перехват танкера США и жертвы циклона в Мозамбике
- Мужчина ударил ножом пожилых женщин в церкви в России