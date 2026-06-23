Кто заплатит "налог на роскошь" и как его будут считать, рассказали в КГД
Повышенные ставки применяются к дорогостоящему имуществу и отдельным видам активов, включая недвижимость, автомобили, яхты и самолёты.
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В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан разъяснили детали применения норм, которые в обществе называют "налогом на роскошь". В ведомстве подчеркнули, что это не новый отдельный налог, а о повышенных ставках по действующему налогу на имущество и акцизам на дорогостоящие активы.
Что на самом деле считается "роскошью"
По словам специалистов, речь идёт о сочетании акцизов и налога на имущество, которые применяются к дорогостоящим активам физических лиц.
"Есть отдельные нормы, предполагающие обложение более дорогостоящего имущества", – пояснили в ведомстве.
Под повышенное налогообложение подпадают:
- автомобили дороже 18 000 МРП (около 77,8 млн тенге)
- яхты и самолёты дороже 24 000 МРП (около 103,8 млн тенге)
- дорогостоящая алкогольная и табачная продукция
Кто подпадает под повышенное налогообложение
В КГД уточнили, что ключевой принцип – совокупная стоимость имущества физического лица.
Под повышенные ставки подпадают граждане, у которых:
- общая стоимость недвижимости превышает 450 млн тенге
- или имеются дорогостоящие активы, подпадающие под акциз (авто, яхты, самолёты)
Важно отметить, что учитывается всё имущество в собственности, даже если оно распределено по разным регионам.
Как считают имущество: не рыночная цена, а госоценка
Она уточнила, что для расчета будет использоваться не рыночная стоимость жилья, а оценочная стоимость, определяемая госкорпорацией «Правительство для граждан».
На итоговую сумму влияют:
- площадь объекта
- материал и характеристики здания
- этажность и локация
- коэффициенты зональности и износа
- ежегодные изменения расчётного показателя
Принцип "превышения порога"
Если совокупная стоимость имущества:
- не превышает 450 млн тенге – действует стандартный налог на имущество
- превышает порог даже на 1 тенге – включается повышенная ставка
При этом налог рассчитывается по прогрессивной шкале: чем выше стоимость, тем выше ставка на превышающую часть.
Как распределяется налог между объектами
В КГД отметили, что при наличии нескольких объектов недвижимости в разных регионах страны будет учитываться их общая стоимость, после чего сумма налога распределится между объектами пропорционально.
Таким образом, налог привязан не к одному объекту, а к общей имущественной базе.
В КГД отдельно подчеркнули:
- имущество, полученное в наследство или в дар, учитывается на общих основаниях
- если объект был в собственности менее года – налог начисляется пропорционально сроку владения
- изменение стоимости в течение года не влияет на расчёт – используется годовая оценка
Льготы
Действуют стандартные льготы по налогу на имущество для отдельных категорий граждан:
- многодетные матери
- ветераны
- лица с инвалидностью
- отдельные категории пенсионеров
Однако полного освобождения от налога не предусмотрено.
Ответственность за неуплату
Механизм взыскания стандартный:
"Если после 1 октября налог не уплачивается, возникает недоимка и начисляется пеня", – напомнила Гульмира Смагулова.
Далее возможны:
- уведомления
- налоговый приказ
- блокировка счетов
- передача на принудительное исполнение
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