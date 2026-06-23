В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан разъяснили детали применения норм, которые в обществе называют "налогом на роскошь". В ведомстве подчеркнули, что это не новый отдельный налог, а о повышенных ставках по действующему налогу на имущество и акцизам на дорогостоящие активы.

Что на самом деле считается "роскошью"

По словам специалистов, речь идёт о сочетании акцизов и налога на имущество, которые применяются к дорогостоящим активам физических лиц.

"Есть отдельные нормы, предполагающие обложение более дорогостоящего имущества", – пояснили в ведомстве.

Под повышенное налогообложение подпадают:

автомобили дороже 18 000 МРП (около 77,8 млн тенге)

(около 77,8 млн тенге) яхты и самолёты дороже 24 000 МРП (около 103,8 млн тенге)

(около 103,8 млн тенге) дорогостоящая алкогольная и табачная продукция

Кто подпадает под повышенное налогообложение

В КГД уточнили, что ключевой принцип – совокупная стоимость имущества физического лица.

Под повышенные ставки подпадают граждане, у которых:

общая стоимость недвижимости превышает 450 млн тенге

или имеются дорогостоящие активы, подпадающие под акциз (авто, яхты, самолёты)

Важно отметить, что учитывается всё имущество в собственности, даже если оно распределено по разным регионам.

Как считают имущество: не рыночная цена, а госоценка

Она уточнила, что для расчета будет использоваться не рыночная стоимость жилья, а оценочная стоимость, определяемая госкорпорацией «Правительство для граждан».

На итоговую сумму влияют:

площадь объекта

материал и характеристики здания

этажность и локация

коэффициенты зональности и износа

ежегодные изменения расчётного показателя

Принцип "превышения порога"

Если совокупная стоимость имущества:

не превышает 450 млн тенге – действует стандартный налог на имущество

– действует стандартный налог на имущество превышает порог даже на 1 тенге – включается повышенная ставка

При этом налог рассчитывается по прогрессивной шкале: чем выше стоимость, тем выше ставка на превышающую часть.

Как распределяется налог между объектами

В КГД отметили, что при наличии нескольких объектов недвижимости в разных регионах страны будет учитываться их общая стоимость, после чего сумма налога распределится между объектами пропорционально.

Таким образом, налог привязан не к одному объекту, а к общей имущественной базе.

В КГД отдельно подчеркнули:

имущество, полученное в наследство или в дар, учитывается на общих основаниях

если объект был в собственности менее года – налог начисляется пропорционально сроку владения

изменение стоимости в течение года не влияет на расчёт – используется годовая оценка

Льготы

Действуют стандартные льготы по налогу на имущество для отдельных категорий граждан:

многодетные матери

ветераны

лица с инвалидностью

отдельные категории пенсионеров

Однако полного освобождения от налога не предусмотрено.

Ответственность за неуплату

Механизм взыскания стандартный:

"Если после 1 октября налог не уплачивается, возникает недоимка и начисляется пеня", – напомнила Гульмира Смагулова.

Далее возможны:

уведомления

налоговый приказ

блокировка счетов

передача на принудительное исполнение