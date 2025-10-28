АО "НК "ҚТЖ" сообщило о введении временных технологических ограничений на приём отдельных экспортных зерновых грузов, следующих в контейнерных поездах, передает BAQ.KZ.

В октябре текущего года со стороны Китайской Народной Республики зафиксировано снижение приёма поездов через межгосударственный стык Алтынколь — с 14 до 10 составов в сутки, а в отдельные дни — до 6.

Как уточнили в компании, уполномоченные органы КНР проводят углублённый досмотр зерновых грузов с лабораторным анализом проб в городах Урумчи и Пекине. Проверка занимает от 5 до 10 суток, что существенно замедлило движение.

Из-за этого на инфраструктуре казахстанской стороны образовалось скопление порядка 3 000 вагонов с экспортными и транзитными грузами, следующими в направлении Китая. Этот объём превышает нормативное количество подвижного состава, находящегося в ожидании передачи.

Чтобы обеспечить стабильную и безопасную работу инфраструктуры, КТЖ временно ограничила приём зерновых контейнерных поездов до трёх составов в сутки.

В компании подчеркнули, что мера носит временный и вынужденный характер, направлена на синхронизацию отправок с фактической готовностью принимающей инфраструктуры за пределами зоны ответственности КТЖ.

При этом железнодорожная сеть Казахстана продолжает функционировать в штатном режиме и готова к перевозке подтверждённых объёмов грузов.