КТЖ организовало первую поставку казахстанских удобрений в Великобританию
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АО «НК «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) организовало первую мультимодальную перевозку минеральных удобрений из Экибастуза в Великобританию. Новый маршрут проходит по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), передает BAQ.KZ.
Груз доставляют по железной дороге и морем
Перевозка осуществляется с использованием железнодорожного и морского транспорта.
Маршрут начинается в Экибастузе, затем проходит по территории Казахстана, через Каспийское море, Азербайджан и Грузию. После этого груз отправляется морем из портов Поти и Батуми в британский порт Феликстоу.
Новый маршрут расширяет экспортные возможности
В КТЖ отмечают, что запуск нового логистического направления позволит казахстанским производителям удобрений выйти на рынок Великобритании и повысит устойчивость международных поставок.
Использование Транскаспийского международного транспортного маршрута обеспечивает конкурентоспособные сроки доставки и помогает диверсифицировать экспортные маршруты.
География поставок продолжает расширяться
В компании напомнили, что ранее уже был организован экспорт казахстанской продукции по маршруту Экибастуз – Майами.
Сегодня КТЖ обеспечивает доставку грузов в США, Великобританию, Бельгию, Польшу, Чехию и другие страны.
В компании считают, что развитие экспортных сервисов способствует укреплению внешнеторгового потенциала Казахстана, расширению возможностей отечественных производителей и усилению роли страны как одного из ключевых транспортно-логистических хабов Евразии.
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