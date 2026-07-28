КТЖ организовало первую поставку казахстанских удобрений в Великобританию

АО «НК «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) организовало первую мультимодальную перевозку минеральных удобрений из Экибастуза в Великобританию. Новый маршрут проходит по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), передает BAQ.KZ.

Груз доставляют по железной дороге и морем

Перевозка осуществляется с использованием железнодорожного и морского транспорта.

Маршрут начинается в Экибастузе, затем проходит по территории Казахстана, через Каспийское море, Азербайджан и Грузию. После этого груз отправляется морем из портов Поти и Батуми в британский порт Феликстоу.

Новый маршрут расширяет экспортные возможности

В КТЖ отмечают, что запуск нового логистического направления позволит казахстанским производителям удобрений выйти на рынок Великобритании и повысит устойчивость международных поставок.

Использование Транскаспийского международного транспортного маршрута обеспечивает конкурентоспособные сроки доставки и помогает диверсифицировать экспортные маршруты.

География поставок продолжает расширяться

В компании напомнили, что ранее уже был организован экспорт казахстанской продукции по маршруту Экибастуз – Майами.

Сегодня КТЖ обеспечивает доставку грузов в США, Великобританию, Бельгию, Польшу, Чехию и другие страны.

В компании считают, что развитие экспортных сервисов способствует укреплению внешнеторгового потенциала Казахстана, расширению возможностей отечественных производителей и усилению роли страны как одного из ключевых транспортно-логистических хабов Евразии.