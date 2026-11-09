КТЖ продолжает обновление локомотивного парка: в октябре поступили 14 новых локомотивов

В октябре 2026 года локомотивный парк дочернего предприятия АО «НК «Қазақстан темір жолы» — ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» пополнился 14 современными локомотивами. В их числе магистральные электровозы и тепловозы, а также маневровая техника.

Три новых электровоза производства АО «Электровоз құрастыру зауыты» (ЭКЗ) поступили в локомотивное депо Астаны. Два магистральных тепловоза производства АО «Локомотив құрастыру зауыты» (ЛКЗ) направлены в эксплуатационное локомотивное депо Аягоз, ещё четыре — в депо Есиль.

Кроме того, пять маневровых тепловозов производства китайской компании CRRC распределены между локомотивными депо Караганды и Астаны.

Обновление тягового подвижного состава является частью работы по повышению эффективности железнодорожных перевозок. Ввод в эксплуатацию современной техники позволит повысить надёжность перевозочного процесса, обеспечить безопасность движения поездов и улучшить эксплуатационные характеристики локомотивного парка.

Новые локомотивы также способствуют повышению производительности перевозочной работы, оптимизации эксплуатационных затрат и созданию более комфортных условий труда для локомотивных бригад.