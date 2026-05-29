Куба видит в ЕАЭС одного из ключевых партнеров для развития экономики

Куба намерена расширять практическое сотрудничество с Евразийским экономическим союзом и предлагает новые направления для совместных инвестиционных, торговых и технологических проектов. Об этом заявил вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса на V Евразийском экономическом форуме в Астане, передает BAQ.kz.

28 мая 2026 года Евразийская экономическая комиссия и Правительство Кубы подписали совместный план действий на 2026–2030 годы. Документ был подписан в рамках V Евразийского экономического форума в Астане.

Документ предусматривает развитие экономических связей, поддержку совместных проектов и создание новых возможностей для бизнеса стран ЕАЭС и Кубы.

"Этот документ позволит нам продвигать и реализовывать более эффективное сотрудничество, а также стимулировать наши экономические и торговые связи посредством реализации конкретных взаимовыгодных проектов, необходимых всем странам", - отметил он.

Что предлагает Куба ЕАЭС

По словам вице-президента, Куба заинтересована в привлечении инвестиций государств ЕАЭС в стратегически важные отрасли экономики. Среди приоритетных направлений названы здравоохранение, биофармацевтика, биотехнологии, продовольственная безопасность, возобновляемая энергетика, химическая промышленность и медицинский туризм.

"В этой связи мы готовы поделиться нашим опытом международного медицинского сотрудничества, а также результатами исследований и разработок новых биофармацевтических продуктов".

Особый интерес Куба проявляет к достижениям государств Союза в сфере цифровизации, искусственного интеллекта и электронной коммерции.

"Для этого Куба располагает рядом перспективных экономических секторов, представляющих интерес для Союза. Среди них мы особо выделяем здравоохранение, продовольственную безопасность, развитие возобновляемых источников энергии, биофармацевтическую и биотехнологическую промышленность, химическую промышленность, а также медицинский туризм".

Еще одной инициативой стало предложение активнее использовать специальную экономическую зону развития Мариэль как логистическую площадку для выхода компаний ЕАЭС на рынки Латинской Америки и Карибского бассейна.

"У нас действует специальная зона развития Мариэль, которая также может быть включена в усилия Евразийского экономического союза по расширению сети международных мультимодальных логистических центров. Это позволит увеличить масштабы торговли и экономического сотрудничества с Латинской Америкой и Карибским бассейном".

По мнению кубинской стороны, выгодное географическое положение страны, развитая портовая инфраструктура и действующие торговые соглашения способны создать дополнительные возможности для расширения международной торговли и промышленной кооперации.

Что ЕАЭС может дать Кубе

Выступая на форуме, Сальвадор Вальдес Меса подчеркнул, что Куба рассматривает Евразийский экономический союз как важного долгосрочного партнера.

"Развитие наших экономических, торговых и корпоративных отношений является насущной необходимостью", - заявил он.

Куба также может воспользоваться достижениями Евразийского экономического союза в области цифровизации, искусственного интеллекта, электронной торговли и других сфер, которым Куба уделяет первостепенное внимание.

"Также важным является развитие делового сотрудничества, позволяющего компаниям государств Союза эффективно участвовать в совместных инвестиционных проектах, используя преимущества соглашений о частичной торговой либерализации с Латинской Америкой". "Мы уверены, что Евразийский экономический союз призван продемонстрировать свою силу как жизнеспособная альтернатива интеграции и экономического сотрудничества в противостоянии несправедливому, деградирующему и глубоко неравному существующему международному порядку".

Поддержка ЕАЭС

В то же время вице-президент Кубы затронул и внешнеэкономические вызовы, с которыми сталкивается его страна.

"Наша страна подвергается преступной экономической войне, навязанной правительством Соединенных Штатов. Кроме того, против нас введена фактическая энергетическая блокада, запрещающая третьим странам поставлять топливо на Кубу. Нас пытаются лишить законного права на экономические и торговые отношения со всеми государствами мира. С начала текущего года в нашу страну прибыло лишь одно судно со 100 тысячами тонн нефти. Это стало возможным благодаря помощи Российской Федерации, которой мы выражаем искреннюю благодарность. Помимо этого, президент Соединенных Штатов в течение этого года подписал два указа, усиливающих экстерриториальные последствия данной блокады. Также нам угрожают военной агрессией на основе манипуляций и лжи, пытаясь представить Кубу как угрозу для Соединенных Штатов, а также выдвигая очередную клевету против генерала армии и лидера революции Рауля Кастро Руса, что является позорным актом политической провокации, не имеющей никакой юридической основы", - сказал Вальдес Меса, отметив, что ограничения оказывают серьезное влияние на экономическое развитие республики.

По его словам, несмотря на существующие сложности, Куба ощущает поддержку со стороны государств Евразийского экономического союза.

"Несмотря на агрессию, Куба не одинока. Мы благодарим все страны - члены Союза за постоянные проявления солидарности, которые мы получаем", - подчеркнул вице-президент.

Он также подтвердил намерение Кубы и дальше активно участвовать в проектах объединения.

"От имени Кубы подтверждаем нашу твердую приверженность сотрудничеству и готовность внести свой вклад в развитие данного Союза", - заявил Сальвадор Вальдес Меса.

Сегодня Куба остается одним из наиболее активных государств-наблюдателей при ЕАЭС. Подписанный план действий до 2030 года демонстрирует, что интерес к сотрудничеству с Союзом продолжает расти, а сама организация укрепляет свою роль как крупной международной площадки для развития торговли, инвестиций и технологического партнерства.

"За этим документом стоит большая совместная работа, а также накопленный за последние годы позитивный опыт сотрудничества", – подчеркнул Бакытжан Сагинтаев на церемонии подписания.