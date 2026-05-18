Куба заявила о готовности дать отпор США в случае нападения
Республика усиливает подготовку вооруженных сил на фоне напряженной международной обстановки.
МИД Кубы заявил, что страна готова защищаться в случае возможной агрессии со стороны США.
Соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство опубликовало в социальной сети X. В сообщении подчеркивается, что Куба воспользуется правом на самооборону в случае нападения.
Глава кубинского МИД Бруно Родригес ранее заявил, что возможный военный конфликт может привести к гуманитарной катастрофе и многочисленным жертвам. По его словам, у Вашингтона нет оснований для нападения на островное государство.
Также Газета.ru сообщает, что власти Кубы выступают за нормализацию отношений с США и развитие экономического сотрудничества. При этом, по данным СМИ, в Вашингтоне якобы обсуждаются варианты военного реагирования, а американские разведывательные беспилотники ведут наблюдение у кубинского побережья.
Ранее заместитель главы МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио заявил, что республика усиливает подготовку вооруженных сил на фоне напряженной международной обстановки.
