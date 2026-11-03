Кубок Азии по футболу перенесли почти на год из-за конфликта на Ближнем Востоке
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Кубок Азии по футболу 2027 года, который должен был пройти в Саудовской Аравии с 7 января, перенесли почти на год из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Associated Press.
Азиатская футбольная конфедерация объявила о решении 3 ноября после консультаций с организаторами турнира. Причинами стали угрозы безопасности, сложности с логистикой и ограничения на поездки, возникшие на фоне вооруженного конфликта.
Новые сроки проведения Кубка Азии запланированы с 23 декабря 2027 года по 21 января 2028 года. Их еще должна утвердить Международная федерация футбола (ФИФА).
В турнире примут участие 24 сборные. Матчи планируется провести на восьми стадионах в Эр-Рияде, Джидде и Эль-Хубаре. Среди участников Иран, Кыргызстан, Китай, Япония, Южная Корея и Австралия.
Конфликт уже повлиял на другие международные соревнования. В этом сезоне отменили Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1», гонку в Бахрейне перенесли в Малайзию, а итоговый турнир Женской теннисной ассоциации переместили из Саудовской Аравии в американский Индиан-Уэллс.
Перенос Кубка Азии стал крупнейшим изменением в международном спортивном календаре на фоне продолжающегося конфликта.
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