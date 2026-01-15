На что потратили выделенные на подготовку к Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо 13,3 миллиардов тенге, рассказали в Минтуризма и спорта, передает BAQ.kz.

Средства направили на приобретение спортивного инвентаря и экипировки, оплату труда спортсменов-инструкторов и тренерского состава, медико-фармакологической обеспечение, включая зарубежных специалистов, участие в международных стартах и лицензионных турнирах, научно-методическое сопровождение и проведение учебно-тренировочных сборов.

"Национальные сборные прошли все этапы подготовки - от качественных тренировок и зарубежных учебно-тренировочных сборов, до участия в международных стартах. Всего национальные команды по зимним видам спорта провели 612 учебно-тренировочных сборов, спортсмены приняли участие в 434 международных соревнованиях", - говорится в публикации.

Для повышения качества подготовки в рамках реализации поручения Главы государства были привлечены 13 зарубежных тренеров-консультантов мирового уровня из Нидерландов, Польши, Германии, Румынии, России, Беларуси, Болгарии и Словении.

Отметим, что сейчас в стране развиваются 13 зимних олимпийских видов спорта, в том числе конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание, биатлон, керлинг, сноуборд, и ски-альпинизм.