Куда сходить 31 декабря в Астане
Астана готовится к масштабной дневной и ночной новогодней программе.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
31 декабря днём в десяти локациях шести районов Астаны пройдут праздничные новогодние концерты с участием звёзд казахстанской эстрады и творческих коллективов, передает BAQ.KZ со ссылкой на сайт столичного акимата.
В районе Алматы мероприятия состоятся в парке "Жерұйық" и в жилом массиве "Железнодорожный". В районе Нура концертные программы запланированы в сквере "Жағалау" и жилом массиве "Үркер". В районе Сарайшык праздничные выступления пройдут в жилых массивах "Отау" и "Промышленный". Начало концертов на этих площадках назначено на 12:00.
В районе Байконыр мероприятия состоятся в парке "Ататүрік" и жилом массиве "Өндіріс". В районе Есиль дневная новогодняя программа пройдёт в жилом массиве "Бағыстан", а в районе Сарыарка — в сквере "Қорғалжын". В этих локациях праздничные концерты начнутся с 14:00.
В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января праздничные мероприятия пройдут на трёх городских площадках. С 21:00 новогодние концерты для жителей и гостей столицы состоятся на площади у монумента "Қазақ елі", на территории EXPO, а также на городской площади перед акиматом.
В концертных программах примут участие звёзды отечественной эстрады Зарина Омарова, Еркеш Хасен, Маржан Арапбаева, Сакен Майғазиев, Қазыбек Құрайыш, Серік Ибрагимов, Жұбаныш Жексенұлы, Ақбота Керімбекова, а также группы Меломен и Байтерек и другие артисты.
Горожан и гостей столицы призывают ориентироваться на информацию, размещённую в официальных источниках, и не доверять недостоверным сведениям, распространяемым через сторонние каналы.
Самое читаемое
- На сколько будут увеличены пенсии и пособия в Казахстане в 2026 году
- НДС по новым правилам: ставки, льготы и необлагаемые операции с 2026 года
- Россия планирует поставлять газ на северо-восток Казахстана
- Переговоры во Флориде: о чём договорились Трамп и Зеленский
- В Астане возле ночного клуба зарезали 18-летнего парня