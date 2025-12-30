31 декабря днём в десяти локациях шести районов Астаны пройдут праздничные новогодние концерты с участием звёзд казахстанской эстрады и творческих коллективов, передает BAQ.KZ со ссылкой на сайт столичного акимата.

В районе Алматы мероприятия состоятся в парке "Жерұйық" и в жилом массиве "Железнодорожный". В районе Нура концертные программы запланированы в сквере "Жағалау" и жилом массиве "Үркер". В районе Сарайшык праздничные выступления пройдут в жилых массивах "Отау" и "Промышленный". Начало концертов на этих площадках назначено на 12:00.

В районе Байконыр мероприятия состоятся в парке "Ататүрік" и жилом массиве "Өндіріс". В районе Есиль дневная новогодняя программа пройдёт в жилом массиве "Бағыстан", а в районе Сарыарка — в сквере "Қорғалжын". В этих локациях праздничные концерты начнутся с 14:00.

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января праздничные мероприятия пройдут на трёх городских площадках. С 21:00 новогодние концерты для жителей и гостей столицы состоятся на площади у монумента "Қазақ елі", на территории EXPO, а также на городской площади перед акиматом.

В концертных программах примут участие звёзды отечественной эстрады Зарина Омарова, Еркеш Хасен, Маржан Арапбаева, Сакен Майғазиев, Қазыбек Құрайыш, Серік Ибрагимов, Жұбаныш Жексенұлы, Ақбота Керімбекова, а также группы Меломен и Байтерек и другие артисты.

Горожан и гостей столицы призывают ориентироваться на информацию, размещённую в официальных источниках, и не доверять недостоверным сведениям, распространяемым через сторонние каналы.