В 2026 году казахстанцам предстоит выстраивать финансовую стратегию в условиях высокой базовой ставки, замедляющейся инфляции и адаптации экономики к изменениям в налоговой политике. Экономисты сходятся во мнении, что ключевыми принципами при выборе инструментов остаются сохранность капитала, диверсификация и отказ от импульсивных решений. Подробнее об этом – в материале BAQ.KZ.

Депозиты в тенге

Финансовый аналитик R-Finance Арман Байганов отмечает, что при текущей макроэкономической конфигурации депозиты в национальной валюте остаются базовым инструментом для большинства частных инвесторов.

"Базовая ставка сейчас высокая, инфляция имеет затухающий эффект и будет снижаться постепенно. В таких условиях более интересно вкладывать деньги в депозиты в национальной валюте, особенно на короткие сроки", – пояснил он.

По словам эксперта, ключевое преимущество депозитов – низкий риск и защита вкладов системой гарантирования, что делает их оптимальным вариантом в период экономической неопределённости.

Для инвесторов, готовых к более сложным инструментам, Арман Байганов выделяет корпоративные облигации. В этом сегменте, по его оценке, доходность может превышать показатели банковских вкладов.

"В корпоративном секторе доходность облигаций в среднем превышает 20 процентов годовых. Это могут быть компании строительного, банковского или микрофинансового сектора", – отметил аналитик.

При этом он подчёркивает, что работа с облигациями требует анализа финансового состояния эмитентов и обязательной диверсификации вложений. Концентрация средств в одном выпуске существенно повышает риски.

Акции и профессиональное сопровождение

Говоря о рынке акций, эксперт подчёркивает, что этот инструмент подходит не всем частным инвесторам.

"Инвестировать в акции желательно через лицензированные инвестиционные компании. При крупных банках сегодня работают дочерние структуры, которые могут консультировать и помогать с подбором инструментов", – пояснил Арман Байганов.

Самостоятельные решения без достаточной подготовки, по его словам, часто приводят к ошибкам и финансовым потерям.

В какой валюте хранить сбережения

Выбор валюты сбережений, по мнению аналитика, должен исходить из реальных финансовых потребностей.

"Если ближайшие расходы планируются в тенге, логично хранить средства в национальной валюте. Если деятельность связана с экспортом, имеет смысл частично хеджировать риски в иностранной валюте", – отметил он.

Эксперт рекомендует учитывать динамику курса за несколько лет и сопоставлять её с доходностью по тенговым инструментам.

Золото: сдержанная позиция

Отношение эксперта к золоту в 2026 году остаётся осторожным.

"Золото сейчас находится на пике роста и выглядит переоценённым. Оно не приносит процентного дохода, как депозит или облигации, и несёт риск коррекции", – считает Арман Байганов.

По его словам, золото может рассматриваться лишь как элемент хеджирования рисков, но не как базовый инвестиционный инструмент.

Ошибки, которых стоит избегать

Отдельное внимание эксперты уделяют поведенческим ошибкам, которые в периоды экономической нестабильности приводят к наибольшим потерям для частных инвесторов. Арман Байганов подчёркивает, что в 2026 году риски усиливаются из-за адаптационного периода в экономике, включая рост налоговой нагрузки и повышение НДС для бизнеса. В таких условиях особенно важно избегать импульсивных решений и сохранять ликвидность.

"Важно иметь финансовую подушку безопасности и не совершать частых операций на краткосрочных колебаниях курса. В таких ситуациях инвесторы чаще теряют деньги на комиссиях и курсовой разнице", – отметил он.

По словам аналитика, типичной ошибкой становится постоянная конвертация средств – покупка и продажа валюты на незначительных колебаниях курса. В итоге потенциальная доходность "съедается" комиссиями обменных пунктов и курсовыми потерями, тогда как финансовый результат оказывается отрицательным.

В этих условиях более рациональной стратегией остаётся удержание выбранной структуры сбережений и отказ от суетливых операций.

Дисциплина и отказ от спешки

Экономист Расул Рысмамбетов считает, что в наступающем году казахстанцам не следует усложнять инвестиционные стратегии и стремиться к "быстрой прибыли". В основе, по его мнению, должны оставаться простые и понятные инструменты, соразмерные объёму сбережений.

"Самый надёжный инструмент – это депозит в тенге. Далее – наличный доллар и, в меньшей степени, евро. Если сумма сбережений небольшая, этого более чем достаточно", – отметил он.

Рысмамбетов отдельно подчёркивает, что рынок ценных бумаг не является закрытым для частных инвесторов, однако требует профессионального сопровождения. Облигации могут быть доступны обычным гражданам только при участии опытных брокеров и консультантов, способных оценить риски и качество эмитентов.

"Самостоятельно покупать ценные бумаги без понимания рынка очень опасно", – подчеркнул экономист.

Говоря о валюте, Рысмамбетов обращает внимание на важность дисциплины и постепенного подхода. По его словам, регулярные небольшие покупки валюты через банковские приложения позволяют сгладить курсовые колебания и избежать попыток "поймать лучший курс", которые чаще всего заканчиваются убытками.

Отдельно экономист останавливается на теме золота, оценивая его как переоценённый актив в текущих условиях. Он связывает рост цен на золото с глобальной политической неопределённостью, в том числе с фактором политики Дональда Трампа и снижением доверия к доллару, однако подчёркивает, что это не делает золото универсальным решением для частных инвесторов.

"Золото сейчас переоценено. Не стоит покупать то, что уже сильно подорожало, и поддаваться валютной или “золотой” панике. Быстро заработать на этом не получится", – отметил он.

В качестве ключевой ошибки Рысмамбетов называет поспешные выводы и эмоциональные решения, подчёркивая, что эта проблема универсальна и не зависит от конкретного года или экономического цикла.

По его оценке, в 2026 году выиграют не те, кто активно реагирует на каждый новостной сигнал, а те, кто сохраняет дисциплину, следует выбранной стратегии и принимает решения после анализа, а не под давлением рынка.