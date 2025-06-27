Основную долю в портфеле пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) по-прежнему занимают государственные ценные бумаги Министерства финансов Казахстана. Их текущая стоимость составляет 10 триллионов тенге, что эквивалентно 44,48% от общего объема пенсионных активов, передает BAQ.KZ.

В мае 2025 года Национальный банк Казахстана, управляющий пенсионными активами, продолжил инвестировать средства в различные финансовые инструменты. За месяц за счёт накоплений казахстанцев были приобретены:

Государственные ценные бумаги РК – на сумму 479 млрд тенге;

Государственные ценные бумаги США – на 219,8 млрд тенге;

Облигации холдинга "Байтерек" – 65 млрд тенге;

Облигации Отбасы банка – 24,5 млрд тенге;

Облигации Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) – 7,5 млрд тенге.

В то же время в мае фонд получил погашение по ряду ранее приобретенных ценных бумаг:

ГЦБ РК – на сумму 14,8 млрд тенге;

ГЦБ США – 71,6 млрд тенге;

Облигации "Байтерека" – 124,3 млрд тенге;

Облигации ЕБРР – 30 млрд тенге.

С начала года совокупный инвестиционный доход фонда остается отрицательным – минус 146,36 млрд тенге (-0,69% доходности). Основными причинами убытков в ЕНПФ назвали снижение рыночной стоимости государственных ценных бумаг Казахстана и укрепление тенге по отношению к доллару США.

В то же время в апреле и мае фонд показал положительные результаты: инвестиционный доход за два месяца составил 214,94 млрд тенге и 85,18 млрд тенге соответственно.