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Куда вложили пенсионные накопления казахстанцев?

Сегодня, 09:16
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 09:16
Сегодня, 09:16
27
Фото: pixabay.com

Основную долю в портфеле пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) по-прежнему занимают государственные ценные бумаги Министерства финансов Казахстана. Их текущая стоимость составляет 10 триллионов тенге, что эквивалентно 44,48% от общего объема пенсионных активов, передает BAQ.KZ.

В мае 2025 года Национальный банк Казахстана, управляющий пенсионными активами, продолжил инвестировать средства в различные финансовые инструменты. За месяц за счёт накоплений казахстанцев были приобретены:

  • Государственные ценные бумаги РК – на сумму 479 млрд тенге;
  • Государственные ценные бумаги США – на 219,8 млрд тенге;
  • Облигации холдинга "Байтерек" – 65 млрд тенге;
  • Облигации Отбасы банка – 24,5 млрд тенге;
  • Облигации Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) – 7,5 млрд тенге.

В то же время в мае фонд получил погашение по ряду ранее приобретенных ценных бумаг:

  • ГЦБ РК – на сумму 14,8 млрд тенге;
  • ГЦБ США – 71,6 млрд тенге;
  • Облигации "Байтерека" – 124,3 млрд тенге;
  • Облигации ЕБРР – 30 млрд тенге.

С начала года совокупный инвестиционный доход фонда остается отрицательным – минус 146,36 млрд тенге (-0,69% доходности). Основными причинами убытков в ЕНПФ назвали снижение рыночной стоимости государственных ценных бумаг Казахстана и укрепление тенге по отношению к доллару США.

В то же время в апреле и мае фонд показал положительные результаты: инвестиционный доход за два месяца составил 214,94 млрд тенге и 85,18 млрд тенге соответственно.

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