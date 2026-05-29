Купальный сезон открывается в Алматинской области: где разрешено отдыхать у воды

С 1 июня в Алматинской области официально стартует купальный сезон. Для жителей и гостей региона определены специальные места для отдыха у воды, где обеспечены все необходимые меры безопасности, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу акима области.

Как отмечают в акимате, на официальных пляжах проведены обследование и очистка дна водоемов, установлены ограждения и предупреждающие знаки, организовано дежурство спасателей. Купание разрешено только на объектах, соответствующих санитарным требованиям и нормам безопасности.

Особое внимание в этом году уделено развитию коммунальных пляжей в Конаеве. Пляж №5, который был полностью благоустроен и введен в эксплуатацию в прошлом году, сегодня предлагает посетителям футбольные и волейбольные площадки, детские игровые зоны, workout-площадки, фудкорты, пирс, душевые, раздевалки и парковку.

Для безопасности отдыхающих здесь работают спасательные посты и медицинский пункт, а также установлена система видеонаблюдения с SOS-кнопками. В настоящее время продолжается благоустройство коммунальных пляжей №6 и №7.

Помимо муниципальных объектов, туристов готовы принять частные зоны отдыха на побережье Капшагайского водохранилища. Среди популярных мест — комплексы Delmare, «На море», Home Club, Comfort и другие.

Безопасные условия для отдыха созданы также в комплексах «Первомайские пруды» в Илийском районе и Park Resort «Восемь озер» в Талгарском районе.

Власти напоминают, что купание в несанкционированных местах, зонах с сильным течением и вблизи маломерных судов запрещено и может представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья.

Подготовка к летнему сезону продолжается. Департамент по чрезвычайным ситуациям совместно с полицией, прокуратурой и другими государственными органами проводит профилактические рейды, в том числе с использованием беспилотников.