Всего за несколько недель купального сезона в Казахстане были спасены девять человек, а 902 нарушителя привлечены к ответственности за несоблюдение мер безопасности на воде, передает BAQ.KZ. Только с начала лета спасатели министерства по чрезвычайным ситуациям и сотрудники МВД провели более 30 тысяч рейдов и патрулирований по всей стране.

МЧС проводит масштабные профилактические мероприятия по обеспечению безопасности на водоёмах страны в купальный сезон. Цель — предотвратить несчастные случаи на воде, сформировать у населения культуру безопасного поведения и привлечь внимание к необходимости соблюдения правил при отдыхе у воды, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Восточно-Казахстанской области с начала сезона провели около 480 рейдов, в ходе которых отдыхающим объяснили правила поведения на воде. В результате патрулирований спасены девять человек, 11 нарушителей оштрафованы. В Костанайской области спасатели провели профилактический рейд на реке Тобол. Основное внимание было уделено семьям с детьми. Проверялись участки, где возможно несанкционированное купание, и напоминались базовые правила поведения.

В области Жетісу оперативная группа ДЧС провела мероприятия на озере Алаколь в селе Акши. В рейдах участвовали также полиция и инспекция транспортного контроля. С помощью катеров, беспилотников и громкоговорителей отдыхающим напоминали о правилах безопасности. По итогам — 35 административных протоколов.

В области Абай на побережье Алаколя дежурят профессиональные спасатели и общественные инструкторы. Они обеспечены всем необходимым: спасательными кругами, концами Александрова, жилетами, громкоговорителями. Для экстренных ситуаций задействованы катера и гидроциклы.

МЧС напоминает: несоблюдение простых правил у воды может стоить жизни. Профилактические рейды продолжатся во всех регионах страны до конца купального сезона.