Вечером 15 октября среди жителей Актау распространилась информация о том, что в Каспийском море утонул человек. Позже в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области эти сведения опровергли, уточнив, что мужчина находился под воздействием наркотических веществ и самостоятельно вышел из воды, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По данным ДЧС, сигнал поступил в 16:00 от регионального департамента полиции. Инцидент произошёл в 4А микрорайоне, рядом с гостиницей "Caspian Riviera".

"Гражданин Республики Казахстан, находясь под воздействием наркотических средств, купался в несанкционированном месте. Мужчина самостоятельно выбрался на берег, в медицинской помощи не нуждался", — сообщили в ведомстве.

На место происшествия выезжали четыре сотрудника ДЧС, одна единица техники и одно плавательное средство.

Ранее спасатели напомнили, что за купальный сезон 2025 года в необорудованных местах в Мангистауской области утонули девять человек, включая троих детей. Уже после окончания сезона погиб ещё один человек.