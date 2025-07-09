Пользовательница Threads с ником madina.kova поделилась постом, который вызвал бурную реакцию в казахстанском сегменте соцсетей. По её словам, она увидела на улице молодую курьершу с грудным ребёнком на руках, передаёт BAQ.KZ.

"Её зовут Ораскуль (Каспи оформлен на маму Халида), не уточняла, что привело её к тому, что с месячным ребёнком нужно идти работать. Перевела от себя. Если кто хочет — может помочь. Её номер у меня также есть", — написала автор поста.

Позже в комментариях она сообщила, что связалась с Ораскуль по личному номеру. Та подтвердила, что получает помощь от неравнодушных пользователей Threads и уверила, что мама честно передаёт ей деньги. Также девушка добавила, что гордится своей работой и с радостью ждёт первую зарплату.

История вызвала разные отклики:

"Каспи у мамы, ребёнок месячный... Может, мама пусть и посидит с малышом, а девушка не таскает тяжести в жару"

"Осудите, но не верю, что мама отдаёт все деньги. И вообще, как она отчитывается за все поступления — ведь могут быть штрафы, налоги..."

"Я ей перевела немного — пусть у неё и у ребёнка всё будет хорошо"

"Может, лучше пойти посудомойщицей — под кондиционером, зарплата каждый день. Если тут есть руководители кафе — помогите ей!"

Некоторые пользователи выразили беспокойство по поводу рисков: например, возможные проблемы с налоговой из-за неожиданных поступлений на Kaspi, оформленный на третье лицо, и физическую нагрузку молодой матери.