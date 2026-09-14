Курорт мирового уровня в горах Алматы: что нужно построить и что необходимо сохранить?

Где оставить автомобиль по пути в горы, что делать туристу, если на маршруте пропала связь, и откуда брать воду для производства искусственного снега? Эти вопросы становятся особенно актуальными на фоне планов по развитию горного туризма в Алматы. Какая инфраструктура необходима курортам мирового уровня, как обеспечить безопасность туристов и при этом снизить нагрузку на экосистему – в материале BAQ.KZ.

Директор исследовательской туристической компании «Инсайд Тревел», член общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» Еркин Тикенов отмечает, что в дискуссии о развитии горных территорий у каждой стороны есть свои аргументы. Экологи и часть горожан обеспокоены природоохранным статусом территорий, состоянием водных ресурсов и уязвимостью горных экосистем. Сторонники развития, в свою очередь, говорят о новых рабочих местах, притоке туристов и дополнительных доходах для региона.

«Развитие туризма не следует представлять ни как безусловное благо, ни как однозначный вред. В материалах на эту тему важно отражать разные точки зрения», – говорит Еркин Тикенов.

Эксперт подчеркивает, что его предложения не означают поддержки конкретного проекта или инвестора. По его словам, прежде всего необходимо определить требования, по которым будет оцениваться любой подобный проект.

Какая инфраструктура нужна туристу?

Туристический менеджер Мадияр Жумадилов предлагает начать с базовых потребностей путешественника. Удобный транспорт в горы, чистые туалеты, понятная навигация, стабильная связь и возможность без проблем оплачивать услуги напрямую влияют на качество отдыха.

«На горных маршрутах не хватает санитарно-гигиенических узлов, соответствующих единым стандартам, пунктов сортировки отходов, а также надежной мобильной связи и Wi-Fi, необходимых в том числе для обеспечения безопасности», – говорит он.

По мнению Жумадилова, необходимо увеличивать количество современных визит-центров и спасательных пунктов. Также нужны круглогодичные семейные курорты, гостиницы и глэмпинги с минимальным воздействием на окружающую среду.

При этом любой объект размещения должен соответствовать возможностям конкретной территории. Необходимо заранее оценивать его размеры и нагрузку на природу.

Тикенов считает рискованным напрямую переносить модель крупных альпийских курортов в горы Алматы. Массовое строительство новых горнолыжных трасс и крупных гостиниц, а также производство искусственного снега без учета доступных водных ресурсов могут увеличить нагрузку на экосистему.

В качестве альтернативы эксперт предлагает рассматривать модульные объекты, которые вписываются в существующий рельеф и не требуют масштабной вырубки деревьев. При этом оценивать необходимо не только внешний вид зданий, но и объем потребления воды и электроэнергии, а также систему сбора и переработки отходов.

Одновременно нельзя откладывать модернизацию уже существующей инфраструктуры.

«Без модернизации базовой инфраструктуры курорт не сможет выйти на международный уровень сервиса и безопасности», – отмечает Тикенов.

По его мнению, обновление устаревших канатных дорог и систем безопасности, а также повышение качества обслуживания уже существующего туристического потока – обоснованные аргументы в пользу развития инфраструктуры.

Откуда брать воду для искусственного снега?

Отдельный вопрос – водные ресурсы. При планировании новых объектов необходимо заранее определить, откуда будет поступать вода для производства искусственного снега и как это повлияет на окружающую среду.

Тикенов предлагает использовать автономные резервуары для сбора талых и дождевых вод. Забор воды из небольших горных рек в маловодные периоды, по его мнению, повышает экологические риски.

Кроме того, необходимо постоянно следить за состоянием снежного покрова и запасами воды.

Еще один важный показатель – допустимая туристическая нагрузка. Для каждой территории необходимо определить, сколько человек она способна принять без чрезмерного ущерба для природы. Причем такую оценку, по мнению эксперта, должна проводить независимая от застройщика организация.

Полученные показатели должны учитываться при определении вместимости гостиниц, канатных дорог и других объектов.

Как обеспечить безопасность в горах?

Безопасность должна строиться не только на реагировании на происшествия, но и на их предупреждении. Тикенов предлагает развивать цифровой мониторинг лавинной опасности, внедрять технологии определения местоположения туристов на маршрутах и усиливать медицинскую и спасательную инфраструктуру.

Жумадилов обращает внимание и на подготовку специалистов. По его мнению, Казахстану необходима база сертифицированных горных гидов и инструкторов, владеющих иностранными языками.

Иностранный турист еще до выхода на маршрут должен понимать, кто будет его сопровождать, какой квалификацией обладает гид и на какую помощь можно рассчитывать в случае возникновения проблем.

От аэропорта до гор: как должен передвигаться турист?

Путешествие в горы для иностранного туриста фактически начинается уже в аэропорту. Жумадилов считает, что гостям необходима понятная навигация на английском и других распространенных языках, а также удобные маршруты и экспресс-шаттлы до горных курортов.

Тикенов также выступает за улучшение транспортной доступности, однако предупреждает о последствиях развития инфраструктуры преимущественно для личных автомобилей.

«Делать ставку на расширение автомобильного доступа и строительство крупных парковок – тупиковый путь. В разгар туристического сезона это приведет к постоянным пробкам, росту выбросов в атмосферу и шумовому загрязнению зон отдыха», – говорит эксперт.

В долгосрочной перспективе он предлагает систему, при которой турист оставляет машину на специальной парковке, а затем пересаживается на вместительный электрический шаттл или канатную дорогу.

После создания полноценной альтернативы можно рассмотреть ограничение движения личного транспорта выше транспортно-пересадочных узлов. Однако такая система требует времени и серьезных инвестиций.

Поэтому расширение отдельных участков дорог Тикенов допускает в качестве временного решения.

Еще одна идея – объединить маршрут «аэропорт – городской транспортный узел – шаттл или канатная дорога в горы» единым цифровым билетом. С этой системой можно синхронизировать и доставку багажа.

При этом платформы, переходы и посадочные зоны должны быть доступны для людей с инвалидностью, пожилых туристов и родителей с детскими колясками.

Жумадилов предлагает продолжить эту систему уже в цифровом пространстве. Через единое приложение турист должен иметь возможность забронировать гостиницу, приобрести билет на канатную дорогу и заказать услуги гида.

На туристических объектах также не должно возникать сложностей с оплатой международными банковскими картами и через Apple Pay.

Чем привлекать туристов весной и осенью?

Горный туризм не должен ограничиваться зимним сезоном. По словам Жумадилова, направления, способные привлекать гостей весной и осенью, пока развиваются недостаточно активно.

Исправить ситуацию могут деловой туризм и проведение конференций, этнотуризм, а также развитие курортов со SPA-услугами.

Тикенов предлагает учитывать особенности каждого ущелья и развивать их специализацию. Например, одна территория может быть ориентирована на спортивный туризм, другая – на оздоровительный, третья – на семейный отдых.

Такой подход, по мнению эксперта, поможет распределить туристическую нагрузку между территориями и одновременно расширить возможности для участия местного бизнеса.

Кто будет финансировать и управлять курортами?

Еще один вопрос – финансирование и управление новой инфраструктурой.

Жумадилов отмечает, что частные инвесторы сталкиваются с бюрократическими сложностями при подведении инфраструктуры. Среди системных проблем он также называет несоответствие части туристического сервиса международным стандартам.

Тикенов признает, что без крупного капитала создать инфраструктуру международного уровня сложно. Однако при этом возникает риск концентрации рынка в руках ограниченного числа компаний.

«Для создания базовой инфраструктуры международного уровня необходимы крупные инвестиции. Малый и средний бизнес не способен самостоятельно ее профинансировать. При отсутствии единого оператора также возникает риск фрагментированного управления», – говорит он.

Одним из решений может стать разделение базовой инфраструктуры и коммерческих услуг.

Например, основные канатные дороги, электросети и экологические тропы могут находиться в ведении государства или консорциума. В то же время прокат оборудования, услуги гидов, кафе и рестораны, горнолыжные школы и другие сервисы могут быть доступны местным предпринимателям.

Правила доступа бизнеса к таким объектам, по мнению эксперта, должны быть прозрачными, а распределение площадок может проходить через открытые аукционы.

К управлению туристическими территориями также предлагается привлекать независимых экологов, урбанистов и представителей местных сообществ.

Тикенов считает важным создавать общественные советы по каждому ущелью и обсуждать проекты еще до начала строительства. Информация о потреблении воды, переработке отходов и вкладе операторов в развитие местных сообществ также должна быть открытой.

Кок-Жайлау: туристической эффективности недостаточно

Эти принципы могут применяться при оценке проектов развития территорий Медеу–Шымбулак, Турген и Каскелен, а также в дискуссии вокруг Кок-Жайлау.

Однако Тикенов подчеркивает: даже если проект выглядит привлекательным с точки зрения туризма, это само по себе не означает, что на конкретной территории можно начинать строительство.

«Ни один из перечисленных инструментов автоматически не дает ответа на вопрос, допустимо ли строительство на конкретной территории, в том числе на Кок-Жайлау. Это вопрос не только туристической эффективности. В первую очередь он зависит от статуса особо охраняемой природной территории, действующего законодательства и результатов общественного обсуждения», – говорит Еркин Тикенов.

Таким образом, проект нового горного курорта не должен ограничиваться перечнем объектов, их расположением и стоимостью.

Еще до начала строительства необходимо ответить на конкретные вопросы: сколько туристов сможет принять территория, сколько воды потребуется для работы курорта, куда будут направляться отходы, как будет организована помощь при чрезвычайных ситуациях и какую экономическую пользу получат местные жители.

Только после таких расчетов, экологической оценки и общественного обсуждения можно определить, насколько обоснованным будет решение о дальнейшем развитии конкретной горной территории.