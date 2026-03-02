Курс доллара на KASE превысил 503 тенге

Торги на валютном рынке продолжаются, и курс может изменяться в течение дня.

Фото: BAQ.KZ

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) открылись торги иностранными валютами. По состоянию на утро курс доллара на бирже составляет около 503,3 тенге, передает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на данные торгов KASE.

На старте торгов национальная валюта демонстрирует незначительное ослабление. По словам аналитиков, динамика курса тенге в последнее время остается относительно стабильной и не всегда напрямую зависит от колебаний мировых цен на нефть.

Ранее официальный курс доллара, установленный Национальным банком Казахстана на 1 марта, составлял 497,56 тенге за доллар.

Казахстанская фондовая биржа является основной площадкой для валютных торгов в стране. По данным KASE, только за январь 2026 года объем операций на рынке иностранных валют на бирже составил 4,3 трлн тенге.

 

