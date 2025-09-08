  • 8 Сентября, 18:17

Курс доллара опустился до 535 тенге

Это одно из самых заметных снижений за последние недели.

Сегодня, 17:16
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 8 сентября курс доллара составил 535,13 тенге, передает BAQ.KZ.

Это на 2,64 тенге ниже показателя пятницы, что стало одним из заметных снижений за последние недели.

На фоне этого в обменных пунктах по стране установились средние курсы: доллар покупают по 536–536,5 тенге и продают по 537–538 тенге. Евро торгуется в диапазоне 625–629 тенге за покупку и 630–632 тенге за продажу. Российский рубль покупают по 6,45–6,5 тенге и продают по 6,53–6,57 тенге.

