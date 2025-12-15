По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 12 декабря курс доллара составил 519,61 тенге, передает BAQ.KZ.

По сравнению с предыдущими торгами американская валюта снизилась на 2,63 тенге, что отражает ослабление позиций доллара на внутреннем рынке.

Динамика курса была зафиксирована в ходе торговой сессии и стала заметным изменением для участников валютного рынка. Эксперты отмечают, что колебания курса продолжают зависеть от внешних факторов и баланса спроса и предложения на бирже.

В обменных пунктах страны курсы валют сформировались в более широком диапазоне. В среднем доллар покупают по 515–518 тенге, а продают по 519–522 тенге, что близко к биржевому значению.

Евро в обменниках Казахстана предлагается к покупке по курсу 602–607 тенге, а к продаже — 609–615 тенге. Российский рубль торгуется в диапазоне 6,46–6,52 тенге при покупке и 6,53–6,59 тенге при продаже.

Таким образом, валютный рынок Казахстана завершил торги снижением доллара, при этом обменные курсы продолжают отражать текущую рыночную волатильность и ожидания участников рынка.