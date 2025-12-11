Курс доллара на торгах Казахстанской фондовой биржи 11 декабря превысил отметку в 520 тенге, передает BAQ.KZ.

По итогам торгов американская валюта достигла уровня 520,02 тенге, продемонстрировав рост на 1,74 тенге за сутки. Динамика курса стала продолжением волатильности на валютном рынке, наблюдаемой в последние недели.

На фоне роста официального курса обменные пункты Казахстана также скорректировали свои показатели. В среднем доллар покупают по 520–521,5 тенге, а продают в диапазоне 522–523,5 тенге. Спрос на иностранную валюту остаётся повышенным, что влияет на ценовой коридор в розничных обменниках.

Евро также показывает стабильный рост. В обменных пунктах его покупка варьируется в пределах 605–609 тенге, тогда как продажа достигает 610–612 тенге. Российский рубль демонстрирует более умеренное движение: покупка составляет 6,46–6,55 тенге, а продажа — 6,57–6,6 тенге.