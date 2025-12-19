Курс доллара превысил 517 тенге по итогам торгов
В обменниках зафиксировали рост доллара и евро.
Сегодня, 17:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:30Сегодня, 17:30
144
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 19 декабря курс доллара США составил 517,66 тенге, передает BAQ.KZ.
За сутки американская валюта укрепилась на 3,54 тенге.
На фоне биржевых торгов в обменных пунктах Казахстана также зафиксировано повышение курсов. В среднем доллар покупают по 518,5–519,2 тенге, а продают по 519,4–521 тенге.
Курс евро в обменниках колеблется в диапазоне 606,6–607,5 тенге при покупке и 610–612 тенге при продаже. Российский рубль покупают по 6,32–6,44 тенге, продают по 6,45–6,55 тенге.
Таким образом, перед выходными на валютном рынке сохраняется тенденция к росту доллара, что отражается как на биржевых котировках, так и на курсах в наличном сегменте.
Самое читаемое
- Сенат принял в первом чтении поправки о запрете пропаганды ЛГБТ
- Отбасы банк централизовал распределение жилья: как это влияет на очередников
- Лжесотрудники госслужб оформили кредиты на жителя Петропавловска
- Сенат ужесточил правила аренды электросамокатов в Казахстане
- Трое казахстанцев выступят в основной сетке Juniors Australian Open-2026