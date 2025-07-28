Национальный банк Республики Казахстан представил обновлённые официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на понедельник, 28 июля 2025 года, передает BAQ.KZ. Согласно опубликованным данным, курс доллара США составляет 544,87 тенге, евро торгуется на уровне 639,02 тенге, китайский юань — 76,02 тенге, а российский рубль — 6,88 тенге.

Тем временем обменные пункты в крупнейших городах страны — Алматы, Астане и Шымкенте — устанавливают собственные курсы покупки и продажи валют. В Алматы доллар можно купить за 549 тенге, а продать за 546. Евро колеблется в пределах от 639 до 643 тенге, а российский рубль торгуется от 6,76 до 6,87 тенге. В Астане курс доллара составляет от 543 до 549 тенге, евро — от 633 до 643, рубль — от 6,75 до 6,9 тенге. В Шымкенте доллар торгуется в диапазоне от 545 до 548 тенге, евро — от 635 до 643, а рубль — от 6,75 до 6,82 тенге.