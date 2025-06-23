Национальный банк Казахстана обнародовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на понедельник, 23 июня 2025 года, передает BAQ.KZ. Согласно опубликованным данным, доллар США установлен на уровне 521,57 тенге, евро - 601,01 тенге, китайский юань - 72,64 тенге, а российский рубль - 6,65 тенге.

Параллельно стали известны и усреднённые значения курсов, предлагаемых обменными пунктами в крупнейших городах страны - Алматы, Астане и Шымкенте. В Алматы доллар продаётся в диапазоне от 519 до 523 тенге, евро - от 598 до 605, а рубль - от 6,52 до 6,6 тенге. В столице страны, Астане, диапазон для доллара составляет от 518 до 525 тенге, для евро - аналогично от 598 до 605, а для рубля - от 6,55 до 6,7 тенге. В Шымкенте курсы незначительно отличаются: доллар - от 519 до 523 тенге, евро - от 598 до 603, рубль - от 6,53 до 6,6 тенге.

Колебания курсов между официальным значением и рыночными предложениями указывают на сохраняющуюся активность валютного рынка и гибкость обменных пунктов в условиях ежедневных колебаний спроса и предложения.