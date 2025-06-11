Нацбанк опубликовал официальные курсы валют на среду, 11 июня 2025 года, передает BAQ.KZ.

Согласно данным, доллар США установлен на уровне 508,42 тенге, евро – 580,72 тенге, а российский рубль – 6,48 тенге. Одновременно с этим стали известны средние курсы покупки и продажи валют в обменных пунктах крупнейших городов страны.

В Алматы доллар предлагают по 508–511 тенге, в Астане диапазон шире - 508–513, а в Шымкенте курс держится на уровне 508–511 тенге. Евро в Алматы можно приобрести по цене от 579 до 584 тенге, в Астане – от 579 до 585, в Шымкенте – от 581 до 584. Российский рубль в обменниках варьируется от 6,38 до 6,48 тенге в Алматы, от 6,37 до 6,52 в Астане и от 6,37 до 6,42 в Шымкенте.

Колебания курсов на местах связаны с рыночным спросом и предложением, а также с текущими внешнеэкономическими факторами.