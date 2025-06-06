Национальный банк Республики Казахстан опубликовал официальные курсы иностранных валют на пятницу, 6 июня 2025 года, передает BAQ.KZ. Согласно данным регулятора, доллар США торгуется на уровне 510,19 тенге, евро подорожал до 582,79 тенге, а российский рубль зафиксирован на отметке 6,46 тенге.

На фоне этих значений обменные пункты в крупнейших городах страны демонстрируют незначительные колебания. В Алматы доллар покупают по 510,5 тенге и продают до 512, евро торгуется в пределах 583,5–587 тенге, а рубль - от 6,38 до 6,48. В Астане курс доллара варьируется от 509 до 514 тенге, евро - от 578 до 585 тенге, рубль - в диапазоне 6,32–6,47 тенге. В Шымкенте ситуация схожая: доллар - от 511 до 514 тенге, евро - от 584 до 587, рубль - от 6,36 до 6,41.

Аналитики отмечают, что текущая стабильность курса доллара свидетельствует об умеренном давлении на тенге со стороны внешних рынков, в то время как рост евро может быть обусловлен динамикой валютной пары EUR/USD и повышенным спросом на европейскую валюту в преддверии отпускного сезона. Обменные пункты продолжают оперативно реагировать на колебания рынка, предоставляя населению конкурентные условия.